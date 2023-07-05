«Кинопоиск» покажет мультфильм Миядзаки «Как поживаете?»

«Кинопоиск» и компания «Русский Репортаж» выступят дистрибьюторами новой ленты Хаяо Миядзаки и студии Ghibli «Как поживаете?».

Онлайн-премьера анимационного фильма состоится после завершения кинотеатрального проката. Посмотреть на «Кинопоиске» его можно будет по подписке «Яндекс Плюс».

В Японии мультфильм выйдет уже в июле, а вот даты выхода в российских кинотеатрах и на стримингах пока нет.

Прокатчик отказался от дополнительной промокампании, поэтому других материалов, кроме постера, так и нет. Кадры и трейлер компания публиковать тоже не планирует.

По словам продюсера Ghibli Тосио Судзуки, «Как поживаете?» станет для Миядзаки последним. 82-летний аниматор работает над ним с 2016 года.

В основу мультфильма лёг роман японского автора Ёсино Гэндзабуро, рассказывающий о 15-летнем школьнике, который ходит в школу, играет с друзьями и мечтает о будущем. Но вскоре умирает его отец, и тогда мать, не успевающая одна заботиться о сыне и доме, отправляет мальчика жить к дяде. На новом месте каждый день школьника начинается с записки, которую ему оставляет дядя.