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    Новости

    «Кинопоиск» покажет мультфильм Миядзаки «Как поживаете?»

    5 июля 2023
    Фото аватара
    05.07.2023
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    «Кинопоиск» покажет мультфильм Миядзаки «Как поживаете?»

    «Кинопоиск» и компания «Русский Репортаж» выступят дистрибьюторами новой ленты Хаяо Миядзаки и студии Ghibli «Как поживаете?».

    Онлайн-премьера анимационного фильма состоится после завершения кинотеатрального проката. Посмотреть на «Кинопоиске» его можно будет по подписке «Яндекс Плюс».

    В Японии мультфильм выйдет уже в июле, а вот даты выхода в российских кинотеатрах и на стримингах пока нет.

    Прокатчик отказался от дополнительной промокампании, поэтому других материалов, кроме постера, так и нет. Кадры и трейлер компания публиковать тоже не планирует.

    По словам продюсера Ghibli Тосио Судзуки, «Как поживаете?» станет для Миядзаки последним. 82-летний аниматор работает над ним с 2016 года.

    В основу мультфильма лёг роман японского автора Ёсино Гэндзабуро, рассказывающий о 15-летнем школьнике, который ходит в школу, играет с друзьями и мечтает о будущем. Но вскоре умирает его отец, и тогда мать, не успевающая одна заботиться о сыне и доме, отправляет мальчика жить к дяде. На новом месте каждый день школьника начинается с записки, которую ему оставляет дядя.

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