Киновселенную «Обитель зла» в ближайшее время ждёт перезапуск, сообщает портал Variety.

О перезагрузке франшизы на Каннском кинофестивале рассказал Мартин Мошковиц, глава компании Constantin Film, которая владеет правами на экранизацию. Никаких подробностей о съёмочной команде и актёрском составе пока не сообщается.

«Обитель зла» — кинофраншиза, основанная на серии игр Resident Evil. Фильмы рассказывают о глобальной катастрофе, которая случилась из-за распространения зомби-вируса. Все ленты серии поставлены режиссёром Полом У. С. Андерсоном, а главную роль в них исполнила Мила Йовович. Многие поклонники заслуженно считают, что с каждой частью фильмы становились всё хуже, максимально отдаляясь от самих видеоигр.

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