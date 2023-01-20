Китайский блокбастер «Блуждающая Земля 2» выйдет в конце января

В 2019 году главным китайским блокбастером стал научно-фантастический боевик «Блуждающая Земля» по мотивам рассказа писателя Лю Цысиня («Задача трёх тел»). При бюджете примерно в 50 миллионов долларов картина собрала у себя на родине около 690 миллионов. И ещё 10 миллионов — по остальному миру. Из-за успеха Netflix выкупил право показа фильма во многих странах у себя на платформе.

И спустя несколько лет режиссёр Франт Гво вернулся с «Блуждающей Землёй 2». Вот как выглядит трейлер:

Несмотря на название, фильм позиционируется как приквел. Если первая часть рассказала о том, как человечество построило гигантские двигатели, чтобы вывести планету с орбиты и спасти землян от взрыва Солнца, то вторая покажет предысторию этих событий. Земляне столкнутся с несколькими катастрофами, включая восстание искусственного интеллекта. И в итоге придут к решению построить эти самые монументальные двигатели.

Показы стартуют в США, Канаде и Китае в конце января. Главные роли исполнили Джеки У («Шаолинь») и Энди Лау («Дом летающих кинжалов»).