Китайский НФ-блокбастер «Блуждающая Земля 2» покажут в России

Кинопрокатная компания Global Film объявила, что китайский научно-фантастический блокбастер «Блуждающая Земля 2» (Wandering Earth 2) покажут и в российских кинотеатрах. Картина выйдет с подзаголовком «Последняя надежда».

Старт проката запланирован на 12 апреля.

«Блуждающую Землю 2» снял режиссёр первой части Франт Гво. Главные роли исполнили Джеки У («Шаолинь») и Энди Лау («Дом летающих кинжалов»).

Несмотря на название, фильм позиционируется как приквел. Если первая часть рассказала о том, как человечество построило гигантские двигатели, чтобы вывести планету с орбиты и спасти землян от взрыва Солнца, то вторая покажет предысторию этих событий. Земляне столкнутся с несколькими катастрофами, включая восстание искусственного интеллекта. И в итоге придут к решению построить эти самые монументальные двигатели.

Обе картины основаны на рассказе китайского фантаста Лю Цысиня («Задача трёх тел»).

Фильм начали прокатывать в США, Канаде и Китае в конце января.