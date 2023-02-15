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    Новости

    Китайский НФ-блокбастер «Блуждающая Земля 2» покажут в России

    15 февраля 2023
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    15.02.2023
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    0 минут на чтение
    Китайский НФ-блокбастер «Блуждающая Земля 2» покажут в России

    Кинопрокатная компания Global Film объявила, что китайский научно-фантастический блокбастер «Блуждающая Земля 2» (Wandering Earth 2) покажут и в российских кинотеатрах. Картина выйдет с подзаголовком «Последняя надежда».

    Старт проката запланирован на 12 апреля.

    «Блуждающую Землю 2» снял режиссёр первой части Франт Гво. Главные роли исполнили Джеки У («Шаолинь») и Энди Лау («Дом летающих кинжалов»).

    Несмотря на название, фильм позиционируется как приквел. Если первая часть рассказала о том, как человечество построило гигантские двигатели, чтобы вывести планету с орбиты и спасти землян от взрыва Солнца, то вторая покажет предысторию этих событий. Земляне столкнутся с несколькими катастрофами, включая восстание искусственного интеллекта. И в итоге придут к решению построить эти самые монументальные двигатели.

    Обе картины основаны на рассказе китайского фантаста Лю Цысиня («Задача трёх тел»).

    Фильм начали прокатывать в США, Канаде и Китае в конце января.

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