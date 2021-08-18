«Колесо Времени»: первые кадры из сериала Amazon

В сети появились фотографии из свежего номера Entertainment Weekly, в котором опубликовали кадры из грядущей экранизации саги Роберта Джордана «Колесо Времени».

На кадрах можно различить главных героев: юношей из деревеньки Двуречье Ранда, Перрина и Мэта. Троица узнаёт, что на их след нападает некий Тёмный и его приспешники, и потому они как можно скорее покидают родной дом. В путешествии к ним примыкает ещё несколько спутников, среди которых — Морейн Дамодред, член женского ордена Айз Седай. Она хочет сопроводить героев в безопасное место — Тар Валон.

Напомним, шоураннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“»), сценарии написали Дэйв Хилл («Игра престолов»), Аманда Кейт Шуман («Черный список»), Майк и Пол Кларксоны («Тёмные начала», «Поток»), Жюстин Юэль Гилмер ( «Сотня») и Селин Сонг (театральный драматург). Команду консультирует писатель Брендон Сандерсон, который закончил последние три книги цикла. Роль Морейн играет Розамунд Пайк.

«Колесо Времени» — цикл эпического фэнтези из 14 романов. Он рассказывает о путешествии героев в поисках Возрождённого Дракона, который поможет объединить народы для борьбы с владыкой тьмы. Роберт Джордан скончался 16 сентября 2007 года и не успел окончить работу над последней книгой.

В работе также находятся фильмы-приквелы, которые называются «Эпоха легенд». Согласно синопсису, её действие развернётся за тысячелетия до действия саги. Трилогия покажет «футуристическую утопию», которую поддерживает Единая Сила.

А сериал Amazon стартует уже в ноябре.