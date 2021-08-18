    3
    Новости

    «Колесо Времени»: первые кадры из сериала Amazon

    18 августа 2021
    18.08.2021
    1066
    1 минута на чтение
    «Колесо Времени»: первые кадры из сериала Amazon 2

    В сети появились фотографии из свежего номера Entertainment Weekly, в котором опубликовали кадры из грядущей экранизации саги Роберта Джордана «Колесо Времени».

    На кадрах можно различить главных героев: юношей из деревеньки Двуречье Ранда, Перрина и Мэта. Троица узнаёт, что на их след нападает некий Тёмный и его приспешники, и потому они как можно скорее покидают родной дом. В путешествии к ним примыкает ещё несколько спутников, среди которых — Морейн Дамодред, член женского ордена Айз Седай. Она хочет сопроводить героев в безопасное место — Тар Валон.

    «Колесо Времени»: первые кадры из сериала Amazon 3 «Колесо Времени»: первые кадры из сериала Amazon 2 «Колесо Времени»: первые кадры из сериала Amazon 1 «Колесо Времени»: первые кадры из сериала Amazon

    Напомним, шоураннером выступает Рейф Джадкинс («Агенты „Щ.И.Т.“»), сценарии написали Дэйв Хилл («Игра престолов»), Аманда Кейт Шуман («Черный список»), Майк и Пол Кларксоны («Тёмные начала», «Поток»), Жюстин Юэль Гилмер ( «Сотня») и Селин Сонг (театральный драматург). Команду консультирует писатель Брендон Сандерсон, который закончил последние три книги цикла. Роль Морейн играет Розамунд Пайк.

    «Колесо Времени» — цикл эпического фэнтези из 14 романов. Он рассказывает о путешествии героев в поисках Возрождённого Дракона, который поможет объединить народы для борьбы с владыкой тьмы. Роберт Джордан скончался 16 сентября 2007 года и не успел окончить работу над последней книгой.

    В работе также находятся фильмы-приквелы, которые называются «Эпоха легенд». Согласно синопсису, её действие развернётся за тысячелетия до действия саги. Трилогия покажет «футуристическую утопию», которую поддерживает Единая Сила.

    А сериал Amazon стартует уже в ноябре.

    Читайте также

    Зачем читать «Колесо Времени» в 2020 году 5

    Зачем читать «Колесо Времени» в 2020 году

     Дмитрий Злотницкий |  25.02.2020

    В России наконец полностью издадут «Колесо Времени» — одну из самых масштабных фэнтези-эпопей, и уже кипят съёмки экранизации от Amazon. Поясняем, почему эта старомодная серия и сегодня заслуживает внимания.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Звёздные войны: Бракованная партия» — Сезон 1. Больше никаких джедаев! 8
    0
    9602
    «Звёздные войны: Бракованная партия» — Сезон 1. Больше никаких джедаев!

    Новый мультсериал по «Звёздным войнам» — зрелищный, мрачный и немного однообразный. Зато сколько здесь гостевых камео!

    Черновик 864
    0
    29670
    «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна в 29-м выпуске подкаста

    Новый «Отряд самоубийц» очень хорош. Но некоторые анимационные ленты про него ещё лучше!

    Читаем книгу: Глен Кук «Тёмная война» в новом переводе
    0
    75031
    Читаем книгу: Глен Кук «Тёмная война» в новом переводе

    Суровое научное фэнтези о замерзающем мире разумных волков, загадочных ведьм, кочевников и безумия.

    5 причин, почему цикл Яцека Пекары о Мордимере Маддердине — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского 3
    0
    86240
    Пять причин, почему цикл Яцека Пекары про Инквизитора — идеальная замена «Ведьмаку» Анджея Сапковского

    Один из популярнейших циклов польского фэнтези возвращается в Россию.

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: сцена после титров, отсылки, пасхалки и камео 18
    0
    147369
    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: сцена после титров, отсылки, пасхалки и камео

    От неожиданных супергероев и автора комикса до благодарности Дэвиду Эйру.

    Читаем книгу Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю» — фэнтези в азиатском антураже
    0
    151294
    Читаем книгу Девин Мэдсон «Мы оседлаем бурю» — фэнтези в восточном антураже

    В этом отрывке мы знакомимся с капитаном Рахом э’Торином и его воинами-изгнанниками, которые вынуждены сражаться в чужой войне.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 17
    0
    212750
    Эйприл Женевьева Тухолки «Бессердечное милосердие»: сага о Беовульфе с девушкой в главной роли

    Мифологическое фэнтези на основе европейских саг, в котором обязательный Герой заменён Героиней.

    Читаем рассказ А. Халецкого «Сегодня ночью»
    0
    279041
    Читаем рассказ А. Халецкого «Сегодня ночью»

    Это постапокалиптическая история рассказывает об операции по захвату гоблинов. Учёным удаётся развязать язык этим тварям, и вскоре они раскрывают немало интересного своём племени.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить