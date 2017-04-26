Наконец-то появились первые подробности об экранизации комикса Марка Миллара («Кингсмен», «Особо опасен», «Пипец») «Звёздный свет». Портал Slash Report докладывает, что студия 20th Century Fox активно готовится к съёмкам. По словам источника издания, на роль главного героя — пожилого спасителя галактики — рассматривается Сильвестр Сталлоне.

«Звёздный свет. Возвращение Дюка Маккуина» — комикс сценариста Марка Миллара и художника Горана Парлова. Он выполнен как дань уважения классическим НФ-историям вроде приключений Джона Картера и Флэша Гордона. Много лет назад пилот ВВС США Дюк Маккуин побывал на далёкой планете Тантал, где помог свергнуть кровожадного тирана. Для местных жителей он стал героем, но по возвращении на Землю ему никто не поверил. Дюк тихо стареет, пока однажды на Землю не прибывает посланец Тантала.

Для Сильвестра Сталлоне роль космического воителя будет уже второй за последнее время. В «Стражах галактики 2» он воплотил наставника Йонду.