Контракт Криса Хемсворта закончился, актёр больше не будет играть Тора Кот-редактор 17.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение В новом интервью актёр Крис Хемсворт (Тор из киновселенной Marvel) рассказал изданию USA Today, что его контракт с компанией Marvel Studios закончился. Хемсворта спросили, как обстоят дела на съёмочной площадке новых «Мстителей», и вот что он ответил. Ещё два дня назад я был в Атланте, мы отсняли мою последнюю сцену с Тором для «Мстителей». Это был настоящий двухлетний марафон. Я истощён, но доволен. Если конкретно, по нынешней ситуации — да, контракт истёк, я закончил. Я больше не буду играть этого персонажа. Страшно подумать: казалось, что это никогда не кончится. И вот теперь, похоже, финиш. Крис Хемсворт Слова актёра могут огорчить поклонников киновселенной Marvel и бога грома. Посудите сами: герой только-только получил переосмысление, а теперь покидает франшизу. Однако не стоит делать преждевременные выводы. Скорее всего, Marvel Studios не будут продлевать контракты с исполнителями главных ролей, пока фильм — хотя бы третья часть — не выйдет в прокат. Наверняка студия хочет заинтриговать зрителей, которые не знают, кто из героев выживет, а кто нет. Подобный трюк в киновселенной Marvel уже проворачивали. Во второй части «Стражей галактики» умер Йонду, наставник и приёмный отец Звёздного Лорда. Однако почти сразу после выхода фильма появилась информация, что к «Войне бесконечности» ищут дублёров Майкла Рукера на съёмочную площадку в Атланте. Как выяснилось, объявление было составлено специально, чтобы никто не заподозрил раньше времени, что персонажа убьют. Да и сам Крис Хемсворт в красках описывает, как он представляет себе четвёртую часть «Тора». В частности, он вспоминает канун Нового года, когда он выпивал с режиссёром фильма Тайкой Вайтити: Мы выпили за успех третьего фильма… несколько раз. И давай обсуждать: «Что вообще мы можем сделать в четвёртой части? Давай это и это». Накидали несколько идей. Я чувствую, что мы заново изобрели этого персонажа. У нас теперь есть прочный фундамент, чтобы продолжать, если захотим. Крис Хемсворт Кроме того, актёр упомянул, что на съёмках двух фильмов побывало 76 (!) актёров. С Тором или без, киновселенной Marvel ещё есть куда стремиться. Читайте также «Тор 3: Рагнарёк»: что означают сцены после титров? 26.10.2017 Рассказываем, стоит ли сидеть в зале до самого конца. «Тор: Рагнарёк» — самый уморительный фильм Marvel 02.11.2017 Третий фильм о боге грома — это не столько пафосный боевик, сколько хорошая фантастическая комедия про Отомстителей. «Тор: Рагнарёк»: вырезанная сцена после титров 08.11.2017 Режиссёр рассказал, какой могла быть дальнейшая судьба Грандмастера. «Война Бесконечности»: что показали в трейлере? 01.12.2017 Ролик показал не только суперзлодея Таноса и его новых прислужников, но и старых полюбившихся героев. И некоторые из них сильно изменились! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.