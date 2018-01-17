В новом интервью актёр Крис Хемсворт (Тор из киновселенной Marvel) рассказал изданию USA Today, что его контракт с компанией Marvel Studios закончился. Хемсворта спросили, как обстоят дела на съёмочной площадке новых «Мстителей», и вот что он ответил.

Ещё два дня назад я был в Атланте, мы отсняли мою последнюю сцену с Тором для «Мстителей». Это был настоящий двухлетний марафон. Я истощён, но доволен. Если конкретно, по нынешней ситуации — да, контракт истёк, я закончил. Я больше не буду играть этого персонажа. Страшно подумать: казалось, что это никогда не кончится. И вот теперь, похоже, финиш. Крис Хемсворт

Слова актёра могут огорчить поклонников киновселенной Marvel и бога грома. Посудите сами: герой только-только получил переосмысление, а теперь покидает франшизу. Однако не стоит делать преждевременные выводы. Скорее всего, Marvel Studios не будут продлевать контракты с исполнителями главных ролей, пока фильм — хотя бы третья часть — не выйдет в прокат. Наверняка студия хочет заинтриговать зрителей, которые не знают, кто из героев выживет, а кто нет.

Подобный трюк в киновселенной Marvel уже проворачивали. Во второй части «Стражей галактики» умер Йонду, наставник и приёмный отец Звёздного Лорда. Однако почти сразу после выхода фильма появилась информация, что к «Войне бесконечности» ищут дублёров Майкла Рукера на съёмочную площадку в Атланте. Как выяснилось, объявление было составлено специально, чтобы никто не заподозрил раньше времени, что персонажа убьют.

Да и сам Крис Хемсворт в красках описывает, как он представляет себе четвёртую часть «Тора». В частности, он вспоминает канун Нового года, когда он выпивал с режиссёром фильма Тайкой Вайтити:

Мы выпили за успех третьего фильма… несколько раз. И давай обсуждать: «Что вообще мы можем сделать в четвёртой части? Давай это и это». Накидали несколько идей. Я чувствую, что мы заново изобрели этого персонажа. У нас теперь есть прочный фундамент, чтобы продолжать, если захотим. Крис Хемсворт

Кроме того, актёр упомянул, что на съёмках двух фильмов побывало 76 (!) актёров. С Тором или без, киновселенной Marvel ещё есть куда стремиться.