По доброй традиции Marvel, в фильме «Тор: Рагнарёк» есть сцены после титров — целых две. Но оказывается, их могло быть три — ещё одну вырезали при монтаже. Об этом рассказал режиссёр Тайка Вайтити в интервью порталу Collider.

Мы определённо не планировали снимать много сцен после титров. Сцена [с Локи и Тором] — результат пересъёмки. Это было спонтанное решение. Была и другая сцена в конце, с Грандмастером. Её мы снимали в Голд-Кост (город в Австралии — прим. МирФ), и это было то, что я планировал долгое время. Должны были показать или эту сцену, или то, как Топаз и Грандмастер покидают космический корабль в самом конце. Возможно, удалённые сцены войдут на DVD. Топаз и Грандмастер стоят в толпе жителей Асгарда, они протискиваются через них и Грандмастер говорит «Я никогда не слышал об этой Земле… Нам не стоит привлекать к себе внимание». После чего они вместе растворяются в толпе Тайка Вайтити

Мы знаем, что в финальный монтаж вошла совсем другая сцена с Грандмастером — его показывают на родной планете. Значит ли это, что мы не увидим этого персонажа в дальнейшем? Или всё же он ещё сыграет свою роль?