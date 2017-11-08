По доброй традиции Marvel, в фильме «Тор: Рагнарёк» есть сцены после титров — целых две. Но оказывается, их могло быть три — ещё одну вырезали при монтаже. Об этом рассказал режиссёр Тайка Вайтити в интервью порталу Collider.

Мы определённо не планировали снимать много сцен после титров. Сцена [с Локи и Тором] — результат пересъёмки. Это было спонтанное решение. Была и другая сцена в конце, с Грандмастером. Её мы снимали в Голд-Кост (город в Австралии — прим. МирФ), и это было то, что я планировал долгое время. Должны были показать или эту сцену, или то, как Топаз и Грандмастер покидают космический корабль в самом конце.

Возможно, удалённые сцены войдут на DVD. Топаз и Грандмастер стоят в толпе жителей Асгарда, они протискиваются через них и Грандмастер говорит «Я никогда не слышал об этой Земле… Нам не стоит привлекать к себе внимание». После чего они вместе растворяются в толпе

Тайка Вайтити

Мы знаем, что в финальный монтаж вошла совсем другая сцена с Грандмастером — его показывают на родной планете. Значит ли это, что мы не увидим этого персонажа в дальнейшем? Или всё же он ещё сыграет свою роль?

Читайте также

Тор и другие скандинавские боги по версии MARVEL

«Тор 3: Рагнарёк»: что означают сцены после титров?

26.10.2017

Рассказываем, стоит ли сидеть в зале до самого конца.

«Тор: Рагнарёк» — самый смешной фильм Marvel 8

«Тор: Рагнарёк» — самый уморительный фильм Marvel

02.11.2017

Третий фильм о боге грома — это не столько пафосный боевик, сколько хорошая фантастическая комедия про Отомстителей.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Комментарии (Правила дискусии)

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.