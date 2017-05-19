Многие поклонники Киновселенной Marvel ставят режиссёрам и сценаристам в упрёк, что в фильмах почти никто из героев окончательно не погибает. А если и погибает, то обычно воскресает к концу фильма тем или иным способом. Похоже, к такому сюжетному повороту прибегнут и в ленте «Мстители: Война бесконечности».
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Осторожно, спойлеры!Осторожно, спойлеры ко второй части «Стражей Галактики»!
Во второй части «Стражей Галактики» трагически погибает Йонду — он жертвует собой, чтобы спасти своего приёмного сына Питера Квилла. Это один из самых сильных драматических моментов не только в фильме, но и во всей Киновселенной Marvel.
И вдруг авторы портала That Hashtag Show узнают, что Marvel ищет дублёров Майкла Рукера для съёмок в «Войне бесконечности». Причём работа предоставляется на продолжительный срок на съёмочной площадке в Атланте. Кроме того, в том же объявлении ищут и дублёршу для актрисы Пом Клементьефф, которая воплотила героиню Мантис.
Что это: сцена-флэшбек или настоящее воскрешение? Для камео или флэшбека явно не будут искать актёра на продолжительные съёмки. Очень похоже, что всё драматическое напряжение второй части «Стражей» могут свести на нет. Возможно, именно поэтому Джеймс Ганн и согласился снимать триквел. Ведь, по его словам, он не хотел браться за создание третьей части, если в фильме не будет играть Майкл Рукер.
Впрочем, совсем скоро Джеймс Ганн опроверг эти слухи:
False. (Vol 2 spoilers in link) https://t.co/UmP3ft5j0B
— James Gunn (@JamesGunn) May 18, 2017
По его словам, студия Marvel якобы пошла на хитрость. Некоторые фанаты стали догадываться, что Йонду погибнет в конце фильма и поэтому в студии опубликовали объявления о поиске дублёров. Создавалось впечатление, будто Йонду выживет к «Войне бесконечности».
Впрочем, в Marvel ещё могут нас удивить. Перчатка Бесконечности — могущественный артефакт, и в нужных руках он способен на многое.
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