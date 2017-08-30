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Короткометражка 2036: Nexus Dawn рассказывает о репликантах нового поколения

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К премьере фильма «Бегущий по лезвию 2049» вышел короткометражный ролик 2036: Nexus Dawn, из которого мы узнаём о репликантах нового поколения.

Ролик поставил Люк Скотт, сын режиссёра Ридли Скотта. В нём показаны события за 13 лет до начала сиквела. В центре внимания — герой Джареда Лето Ниандр Уоллес, который представляет новое поколение андроидов. Сперва в комитете не слишком хотят его слушать, но Уоллес настаивает: «Мои репликанты будут жить столько, сколько пожелают клиенты. Мои репликанты никогда не поднимут восстание. Они никогда не сбегут. Они будут лишь подчиняться».

Это первая из трёх запланированных короткометражек-приквелов.  Ещё две появятся до премьеры фильма, который выходит в России уже 5 октября.

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