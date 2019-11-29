Короткометражка: рекламный ролик с вернувшимся «Инопланетянином»

Медиахолдинг Comcast выпустил короткометражку, которая продолжает сюжет культового семейного научно-фантастического фильма Стивена Спилберга «Инопланетянин» (E.T. The Extra-Terrestrial, 1982 год). Она показывает возвращение пришельца к своему старому другу Эллиоту, которого вновь сыграл Генри Томас.
По сути, ролик под названием «Праздничное воссоединение» — это реклама кабельного телевидения и интернета Xfinity, которым владеет Comcast. В ролике Эллиот знакомит инопланетянина со своей семьёй и новыми технологиями вроде интернета и VR-шлема.
Это называется Интернет. Многое изменилось с тех пор, как ты был здесь в последний раз.
Ролик, смонтированный под разные форматы, показали на каналах. А на YouTube полная версия менее чем за сутки собрала почти два миллиона просмотров. По словам создателей, из маленького сиквела аудитория получит всё, что ждала эти годы.
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