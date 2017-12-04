Вы уже сходили в кино на новый анимационный фильм Disney и Pixar «Тайна Коко»? Если да, то наверняка обратили внимание на продолжительную короткометражку «Олаф и холодное приключение», которая посвящена персонажам анимационного фильма «Холодное сердце».

Давняя традиция Pixar — показывать в кинотеатрах перед основным мультфильмом короткий анимационный ролик. «Олаф и холодное приключение» идёт 21 минуту — это и возмутило родителей, которые пришли на сеансы с детьми. Дело в том, что во многих американских кинотеатрах (и в части столичных в России) реклама трейлеров перед фильмом идёт почти 20 минут. Выходит, что «Тайна Коко» начинается спустя 41 минуту, из-за чего юные зрители остаются недовольными.

Об этом рассказал один из сотрудников американского кинотеатра на Reddit. Он пишет, что Disney прислали письмо, в котором указали снять с проката короткометражку с 8 декабря. По словам пользователя, он лично слышал в кинозале вздохи «ну наконец-то!» после завершения короткометражки, так что он вполне может понять решение компании.

Любопытно, что ситуация разительно отличается в Великобритании. Там «Тайну Коко» покажут лишь в январе, поэтому на декабрьские праздники решено вернуть в прокат «Холодное сердце». В итоге, короткометражку про снеговика Олафа прикрепят не к «Тайне Коко», а к «Холодному сердце». Согласитесь, рядом с этим мультфильмом ролик будет намного смотреться уместнее.

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