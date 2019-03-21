Дорогие друзья, мы вместе с коллегами из CrowdRepublic наконец-то подводим итоги нашего космического теста «Что больше». Пришлось задержаться, потому что первый победитель с нами так и не связался.

Итак, приз в 2000 рублей на площадке CrowdRepublic достаётся Владимиру, чья электронная почта заканчивается на *********07@gmail.com, поздравляем! Мы передали ваши данные нашим коллегам, так что скоро вы сможете приобрести стартовый набор Starfinder или поддержать на эту сумму любой другой проект!

Тест мы никуда не удаляем, теперь его можно проходить без какой-либо регистрации. В ближайшее время мы запустим ещё один юмористический тест, но уже без привязки к конкурсу. Следите за новостями!