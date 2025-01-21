Крис Коламбус был бы рад увидеть Киллиана Мерфи в роли Волан-де-Морта

Режиссер первых двух «Гарри Поттеров» Крис Коламбус поделился мнением относительно будущего сериала по мотивам книг Джоан Роулинг.
Крис Коламбус
Я думаю, это потрясающая идея, потому что при создании фильма существуют определенные ограничения. Имея в запасе несколько эпизодов для каждой книги — фантастика.
Вы можете реализовать все те великолепные сцены, которые не удалось включить в формат фильмов.
Коламбус также прокомментировал желание многих фанатов увидеть Киллиана Мерфи в роли Волан-де-Морта.
Крис Коламбус
Киллиан — фантастический актер… Я бы полностью поддержал его кандидатуру.
Схожего мнения оказался и Рэйф Файнс, который исполнил роль темного лорда в киновселенной поттерианы.
Премьера сериала по «Гарри Поттеру» запланирована на 2027 год.
Киллиан Мерфи
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