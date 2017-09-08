Отличные новости для всех поклонников Кристофера Ллойда. Знаменитый американский актёр посетит фестиваль Comic Con Russia 29 и 30 сентября. Об этом сообщается в группе фестиваля «Вконтакте».

Прыгай в DeLorean, Марти, мы попробуем изменить историю! 29 и 30 сентября на международном фестивале #ComicConRussia2017 тебя ждет встреча с Кристофером Ллойдом! Его кинокарьера началась с фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», получившего сразу 6 Оскаров. Но наибольшую известность Кристоферу принесла роль доктора Эммета Брауна из легендарной трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее». […] В пятницу и субботу Кристофер Ллойд выступит на сцене Comic Con Russia, после чего тебя ждут фото- и автограф-сессии с культовым актером Из официального анонса

Пока о приглашённых звёздах фестиваля известно не так много. Официально организаторы анонсировали только приезд актёра Юрия Колокольникова. А ранее мы писали о возможных слухах, согласно которым фестиваль могут посетить Рутгер Хауэр и Том Фелтон.

Comic Con Russia 2017 — фестиваль современной поп-культуры, комиксов и кино, который состоится в Москве с 28 сентября по 1 октября в павильоне №1 Крокус Экспо. Билеты на конвент можно приобрести вот здесь.