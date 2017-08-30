Чем ближе фестиваль Comic Con Russia/Игромир, тем больше появляется информации и анонсов. И, разумеется, тем больше становится слухов вокруг него. Ребята из «Отвратительных мужиков» (слушать с 24-й минуты) сообщили, что на конвент приедут сразу два неожиданных гостя.

О таинственном госте из мира «Гарри Поттера» говорят сами организаторы фестиваля. По сведениям «Мужиков», им станет актёр Том Фелтон. Он не только исполнил роль знаменитого слизеринца Драко Малфоя, но и сыграл одного из ключевых персонажей в третьем сезоне сериала «Флэш».

А вот дальше всё ещё интереснее. Согласно тому же источнику, на фестивале будут представлять фильм «Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай» — это своеобразное продолжение отечественного «Вия» 2014 года, в котором снялись западные актёры. И один из них, знаменитый Рутгер Хауэр («Бегущий по лезвию», «Попутчик»), приедет в Россию! Вместе с отечественным актёром Юрием Колокольниковым, который тоже снялся в «Тайне Печати дракона», они представят грядущую новинку. О приезде Колокольникова организаторы сообщили ещё 22 августа.