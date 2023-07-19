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    «Фильм ломает стереотипы» — критикам очень понравилась «Барби»

    19 июля 2023
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    19.07.2023
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    Критикам очень понравилась «Барби»

    18 июля крупные издания опубликовали свои рецензии на «Барби» от режиссера «Маленьких женщин» Греты Гервиг, в котором главные роли исполняют Марго Робби и Райан Гослинг.

    Критики встретили картину очень тепло. По их словам, это смешная комедия, поднимающая серьезные темы.

    На сайте Metacritic у фильма 81 балл из 100 возможных. А на агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг фильма составляет 90%.

    Премьера фильма состоится 21 июля.

    BBC — 100/100:

    Может быть, это комедия о пластиковой кукле массового производства, но «Барби» ломает стереотипы.

    The Wrap — 92/100:

    Благодаря воображению Гервиг эта «Барби» далека от пластика. Это — фантастика.

    Entertainment Weekly — 91/100:

    Именно забота и внимание Гервиг к деталям дают «Барби» реальную точку зрения, возвышая фильм над любой другой циничной экранизации какой-либо франшизы для заработка денег.

    Collider — 91/100:

    Гервиг снял фильм, который рассказывает о Барби и восхваляет ее вклад, но также критикует ее недостатки. Фильм воспевает женское начало и все трудности и красоту, которые в него входят.

    IndieWire — 91/100:

    «Барби» — с любовью созданный блокбастер, в котором много всего задумано. Его, несомненно, нужно смотреть несколько разю. При этом лента развлекает даже при первом просмотре.

    Vanity Fair — 70/100:

    В «Барби» много вещей, которые восхищают и даже трогают. Не сомневаюсь, что фильм станет массовым хитом, потому что он превратил циничную франшизу в запутанный трактат о бытии. Но фильм, возможно, мог бы быть более прилипчивым и проницательным, если бы обуздал часть своей беспорядочной энергии и действительно бы понял, что хотел сказать.

    The Hollywood Reporter — 70/100:

    В «Барби» полно шуток (иногда разрывных и всегда достойных улыбки), которые высмеивают Mattel, подчеркивают нелепость знаний о куклах и демонстрируют противоречия нашего сексистского общества.

    Vulture:

    У «Барби» есть склонность защищаться, как будто фильм пытается предвидеть и признать любые критические замечания еще до того, как они будут высказаны. Это делает картину эмоционально инертной, несмотря на попытки в дурачество.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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