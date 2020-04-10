Мы уже рассказывали, что Нил Гейман вместе со сценаристом Дэвилом Гойером и студией Warner Bros. TV готовят для Netflix сериал по культовому комиксу «Песочный человек». Гейман даже говорил, что работает сразу над двумя сезонами. В первом будет одиннадцать эпизодов, а основан он на первом томе «Прелюдии и ноктюрны».

Авторы портала Illuminerdi изучили материалы по актёрскому составу и соотнесли данные с первоисточником. Теперь мы знаем, кто из героев комикса появится в экранизации — и в каком направлении повернётся сюжет.

Прежде всего, главный герой и злодей. О них рассказывал Comic Book ещё в январе — с ссылкой на инсайдера Даниэла Рихтмана.

Морфей — главный герой, один из числа Вечных, повелитель сновидений. Его описывают как мужчину 25-34 лет любой этничности. Это высокий и худощавый персонаж с белой кожей, тёмными волосами и звёздами в зрачках глаз.

Коринфянин — антагонист первой арки. На его роль ищут европейца 30-34 лет с «аурой соблазнителя». В комиксе Коринфянин — это серийный убийца, у которого вместо глаз расположены… рты. Обычно он их скрывает за солнечными очками.

А вот кто заявлен на второстепенные роли:

Родерик Берджесс — маг и колдун, который вместе со своим оккультным орденом мечтал о том, чтобы пленить саму смерть. Однако в ходе ритуала что-то пошло не так, и вместо Смерти явился Сон. Вероятно, колдун появится только для самых первых эпизодов.

Алекс Берджесс — сын Родерика, воспитанный в строгости и оккультных традициях. Он выяснил, кого именно заключил его отец и в дальнейшем, после смерти Родерика, сам стал наблюдателем Сна. Когда Алекс вырос и постарел, то случайно нарушил ритуал сдерживания, благодаря чему Морфей освободился. Вечный проклял Алекса — и тот стал вечно пробуждаться от кошмаров. В комиксе персонаж появлялся лишь на несколько страниц, а в сериале ему могут отвести чуть более широкую роль. Автор заметки уточняет, что в документе Алекс описывается более трагичным персонажем, которому легко сопереживать. Он представлен как «противоречивый молодой человек, попавший в ловушку семьи».

Мага Этель Криппс — любовница Рутвена Сайкса, второго человека в ордене. Пара исчезла вскоре после пленения Морфея, из-за чего орден раскололся. В комиксе у девушки почти нет «экранного времени», зато в сериале роль явно будет расширена. В первоисточнике Этель украла магические артефакты Морфея — собственно, первая арка посвящена их поискам. В материалах девушка описывается как «хитрая и соблазнительная сила хаоса».

По сюжету комикса она оставила себе Рубин Сновидений, который позже передала своему сыну — Джону Ди. В дальнейшем он станет известен как злодей комиксов DC Доктор Судьба. В первоисточнике Морфей нашёл Доктора Судьбу и отобрал у того Рубин. Автор заметки предполагает, что в сериале злодея DC вводить не будут, а его место в сюжете займёт Этель, которая тоже интересуется оккультными знаниями. Она вполне может и сама совладать с артефактом. В этой идее есть смысл — и хотя в первых выпусках «Песочного человека» фигурировали герои комиксов DC, в дальнейшем они уже не упоминались. Вероятно, так Гейман хотел создать более обособленную историю.

У «Песочного человека» от Netflix нет даже ориентировочной даты выхода.