В декабре издательство «Азбука» наконец-то завершила выпуск на русском языке всей серии комиксов про «Песочного человека» за авторством Нила Геймана. Десятый и последний том уже поступил в продажу.

По такому поводу, «Азбука» небольшим завершённым отрывком из шестого тома — «Притчи и отражения», действие которого разворачивается во времена Великой французской революции. Если вас заинтриговало, то обязательно присоединяйтесь к нашему розыгрышу всех десяти томов «ВКонтакте»!