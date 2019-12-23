В декабре издательство «Азбука» наконец-то завершила выпуск на русском языке всей серии комиксов про «Песочного человека» за авторством Нила Геймана. Десятый и последний том уже поступил в продажу.
По такому поводу, «Азбука» небольшим завершённым отрывком из шестого тома — «Притчи и отражения», действие которого разворачивается во времена Великой французской революции. Если вас заинтриговало, то обязательно присоединяйтесь к нашему розыгрышу всех десяти томов «ВКонтакте»!
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Ран за авторством Гарта Энниса («Пацаны», «Проповедник») включает выпуски 41-46, 49, 50, 56, 59-61.
Жуткое похищение. Отрывок из комикса «Клаус. Новые приключения Санта-Клауса»
Полная версия уже поступила в продажу.
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