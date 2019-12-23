В декабре издательство «Азбука» наконец-то завершила выпуск на русском языке всей серии комиксов про «Песочного человека» за авторством Нила Геймана. Десятый и последний том уже поступил в продажу.

По такому поводу, «Азбука» небольшим завершённым отрывком из шестого тома — «Притчи и отражения», действие которого разворачивается во времена Великой французской революции. Если вас заинтриговало, то обязательно присоединяйтесь к нашему розыгрышу всех десяти томов «ВКонтакте»!

Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 1 Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 2 Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 3 Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 4 Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 5 Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 6 Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 7 Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 8 Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 9 Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 10 Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 11 Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 12 Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 13 Внезапная голова: отрывок из комикса «Песочный человек» 14

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Полная версия уже поступила в продажу.

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