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Кто снял и написал второй сезон The Last of Us

Дмитрий Кинский
3 февраля 13:06
431
1 минута на чтение
HBO раскрыл имена режиссеров и сценаристов второго сезона телеадаптации The Last of Us.
  • Первый эпизод: режиссер и сценарист — Крэйг Мазин;
  • Второй эпизод: режиссер — Марк Майлод («Игра престолов»), сценарист — Крэйг Мазин;
  • Третий эпизод: режиссер — Питер Хор («Сорвиголова»), сценарист — Крэйг Мазин;
  • Четвертый эпизод: режиссер — Кейт Херрон («Локи»), сценарист — Крэйг Мазин;
  • Пятый эпизод: режиссер — Стивен Уильямс («Мир Дикого Запада»), сценарист — Крэйг Мазин;
  • Шестой эпизод: режиссер — Нил Дракманн (разработчик The Last of Us), сценаристы — Нил Дракманн, Крэйг Мазин и Хэлли Гросс;
  • Седьмой эпизод: режиссер — Нина Лопес-Коррадо («Сверхъестественное»), сценаристы — Нил Дракманн, Крэйг Мазин и Хэлли Гросс.
Сериал вернется на экраны в апреле 2025 года.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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