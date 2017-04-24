Спойлер: вот кто уничтожил Инженеров в фильме «Чужой: Завет»

Спойлер: вот кто уничтожил Инженеров в фильме «Чужой: Завет»

Похоже, маркетологи снова выдали один из главных спойлеров грядущего блокбастера. Такое случается не в первый раз — в один из трейлеров «Терминатора: Генезис» попала сцена с главным спойлером: Джон Коннор оказался новой моделью терминаторов. Теперь нечто подобное случилось с фильмом «Чужой: Завет».

Осторожно, спойлеры! Если вы не хотите испортить себе удовольствие от просмотра фильма, то лучше вам этого не читать.

В международном трейлере картины мелькнул крохотный отрывок, который приоткрывает завесу тайны над исчезновением расы Инженеров. Очень похоже, что цивилизацию, создавшую и человечество, и Чужих, уничтожили главные герои «Прометея» — андроид Дэвид (Майкл Фассбендер) и доктор Шоу (Нуми Рапас).

Не верите? Посмотрите на этот кадр.

Человек, стоящий к нам спиной, похож на Майкла Фассбендера. То, на чём он находится, напоминает корабль Инженеров, а падают в бомболюк явно капсулы с чёрной биомассой, которую по сюжету «Прометея» Инженеры планировали применить против Земли. Скорее всего, это кадр из флэшбека, в котором показано, как герои отомстили создателям человечества за попытку нас уничтожить.

Увидеть самим всё можно будет 10 мая, когда состоится премьера фильма «Чужой: Завет».

Мы много писали о «Чужих» в новом номере Мир фантастики №165 (май 2017) Номер про Чужого, Лавкрафта, ужасы, монстров и лучшие в мире фантастические сериалы.