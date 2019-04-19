Впервые наборы Lego по «Звёздным войнам» были представлены в далёком 1999 году на международной выставке игрушек ToyFair. С тех пор серия остаётся одной из самых популярных среди прочих линеек конструктора.

Теперь, к юбилею, компания перевыпускает пять классических наборов в ретро-дизайне, в комплект которых войдут мини-фигурки культовых персонажей и специальные подставки (верхняя часть рисунка). Пять наборов — это: «Слэйв-1. Звездолёт Бобы Фетта» (1007 деталей), «Подрейсер Энакина» (279 деталей), «Сноуспидер» (309 деталей), «Разведывательный транспортный вездеход клонов» (250 деталей), «Имперский десантный корабль» (125 деталей).

Lego выпустила пять наборов к 20-летию Lego Star Wars 1

 

Кроме того, компания составила инфографику «20 лет ностальгии», в которой рассказала об основных достижениях:

Lego выпустила пять наборов к 20-летию Lego Star Wars 2

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Кот-редактор
Кот-редактор
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