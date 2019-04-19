Впервые наборы Lego по «Звёздным войнам» были представлены в далёком 1999 году на международной выставке игрушек ToyFair. С тех пор серия остаётся одной из самых популярных среди прочих линеек конструктора.

Теперь, к юбилею, компания перевыпускает пять классических наборов в ретро-дизайне, в комплект которых войдут мини-фигурки культовых персонажей и специальные подставки (верхняя часть рисунка). Пять наборов — это: «Слэйв-1. Звездолёт Бобы Фетта» (1007 деталей), «Подрейсер Энакина» (279 деталей), «Сноуспидер» (309 деталей), «Разведывательный транспортный вездеход клонов» (250 деталей), «Имперский десантный корабль» (125 деталей).

Кроме того, компания составила инфографику «20 лет ностальгии», в которой рассказала об основных достижениях: