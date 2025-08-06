Лиам Нисон и Джо Кири в трейлере sci-fi фильма «Холодное хранилище»

Студия Samuel Goldwyn Films опубликовала трейлер «Холодного хранилища» —фантастического триллера по сценарию Дэвида Кеппа, автора «Парка Юрского периода».
Главные роли сыграли Лиам Нисон и Джо Кири, известный по сериалу «Очень странные делам».
Синопсис
По сюжету два молодых сотрудника хранилища и оперативник в отставке должны остановить мутирующий грибок-паразит, который много лет назад был заперт на нижнем уровне базы. Именно от их действий будет зависеть судьба человечества.
Премьера «Холодного хранилища» ожидается в 2026 году.
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