3 декабря в пространстве Community ЛитРес объявил победителей премии «Электронная буква», посвящённой электронным и аудиокнигам.

Премия «Электронная буква» ежегодно открывает новые имена в литературе и дает независимым авторам возможность получить доступ к 20-миллионной аудитории проектов группы компаний «ЛитРес», лидера рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Это уникальный шанс даже для профессионального писателя или чтеца. Кроме того, это возможность для авторов стать новым Сергеем Лукьяненко или Александрой Марининой. Финалисты прошлого сезона сегодня успешно сотрудничают с известными издательствами. Сергей Анурьев, гендиректор ГК «ЛитРес»

В этом сезоне в премии поучаствовали 3001 автор и 114 чтецов, среди которых жители России и других стран.

В итоговый шорт-лист вошли 6 авторов и 10 чтецов. Лауреатов определяло специальное жюри, куда вошли: Александр Цекало (руководитель продюсерской компании «Среда» и телеведущий), Григорий Служитель (писатель и актёр), Пелагея (певица и телеведущая), Константин Мильчин (главный редактор «Горького»), Алексей Варламов (писатель и ректор Литературного института имени А. М. Горького).

Лучшие авторы

Первое место в номинации «Лучший писатель» — «Не обижайте Здыхлика» Людмилы Потапчук. Победительница получила миллион рублей на продвижение книги на ресурсах «ЛитРес», а в 2020-м роман издаст «Эксмо-АСТ».

Второе место в номинации «Лучший писатель» — «Могрость» Елены Мавриной.

Третье место в номинации «Лучший писатель» — «Железный аспид» Натальи Мар.

Номинация «Выбор экспертов» — «Могрость» Елены Мавриной.

Номинация «Выбор читателей» от LiveLib — «Хранитель Черной поляны» Екатерины Галиевой. Приз зрительских симпатий достался произведению «По ту сторону изгороди» Макса Старка.

Номинация «Бестселлер» — любовный роман «По ту сторону от тебя» от автора Алекса Д. и сборник рассказов «Бесплатно» Сергея Гончарова.

Лучшие чтецы

Первое место в номинации «Лучший чтец» — Денис Черненко (Сибиряк).

Второе место в номинации «Лучший чтец» — Евгений Шокин (Пожилой Ксеноморф).

Третье место в номинации «Лучший чтец» — Наталья Беляева.

Номинация «Выбор экспертов» за работу со звуком и музыкой — Олег Троицкий. Он создаёт музыкальные фрагменты специально для озвучиваемых книг.

Номинация «Лучший чтец классической литературы» — Маргарита Елшанкина.