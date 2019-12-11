Американская ассоциация писателей-фантастов (SFWA, The Science Fiction and Fantasy Writers of America) наградила писательницу Лоис Макмастер Буджолд Грандмастером мемориальной премии имени Деймона Найта. Это один из самых престижных титулов мировой фантастики, который вручается за пожизненный вклад в фантастическую литературу. Буджолд стала уже 36-м Грандмастером.

Больше всего писательница известна по серии научно-фантастических романов «Сага о Форкосиганах», которую называют «Барраярским циклом». Кроме того, Буджолд написала и несколько фэнтезийных произведений, среди которых тетралогия «Разделяющий нож» и роман «Паладин душ». Суммарно работы писательницы перевели на более чем 20 языков. Книги принесли ей семь статуэток «Хьюго» и три — «Небьюлы».

Лоис Макмастер Буджолд оказала невероятное влияние на всю сферу научной фантастики и фэнтези. От «Саги о Форкосиганах» до циклов «Шалион» и «Разделяющий нож», она находит новые способы изучать жанр, смешивая и преобразуя все поджанры. И хотя её книги уже перевели на десятки языков, она продолжает работать над новыми, по-прежнему считаясь одним из самых ныне плодовитых авторов. Что важнее, она — ролевая модель для многих писательниц, включая и меня. В «Гражданской кампании» она писала: «Репутация — это то, что другие люди знают о тебе. Честь — это то, что о себе знаешь ты сам». У нас нет сомнений в чести Лоис Макмастер Буджолд. И тот факт, что она стала Грандмастером Американской ассоциации писателей-фантастов, лишь подчёркивает её безукоризненную репутацию. Мэри Робинетт Коваль, президент Ассоциации

Официальное награждение пройдёт во время вручения премии «Небьюла» на ежегодной конференции Ассоциации с 28 по 31 мая.

SFWA начала вручать премию имени Деймона Найта с 1975 года — тогда Ассоциация отметила заслуги Роберта Хайнлайна. С тех пор премию получили Клиффорд Саймак, Андре Нортон, Артур Кларк, Айзек Азимов, Урсула Ле Гуин, Энн Маккефри, Гарри Гаррисон, Майкл Муркок, Ларри Нивен, Уильям Гибсон и другие. Премию назвали в честь Деймона Найта за его работы в области публицистики. В свои критических произведениях он отмечал вклад фантастической литературы и сравнивал её с «высокой» художественной прозой.