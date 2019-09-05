4 августа во время презентации Nintendo Direct компания Lucas Arts и Aspyr Media объявили о выходе переизданий классических игр по «Звёздным войнам» для современных консолей — речь идёт о Star Wars: Jedi Outcast и Jedi Academy.

Игру про Кайла Катарна выпустят в ближайшее время — она выйдет 24 сентября на Nintendo Switch и PS4, но мультиплеера в ней не будет.

А вот присоединиться к обновлённой Академии джедаев получиться только в начале 2020-го года — релиз состоится также на Switch и PS4. Переиздание выйдет сразу с подержкой мультиплеера, к этому времени его добавят и к Jedi Outcast.

Обе игры получат поддержку гироскопа у джой-конов Nintendi Switch.