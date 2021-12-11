Лучшие фильмы 2021 — по рейтингу IMDb

Продолжаем подсвечивать топы и итоги разных изданий и сайтов, выбирая те, которые отдают предпочтение фантастическим произведениям. На этот раз смотрим ежегодный топ самых популярных фильмов 2021 года от портала IMDb. Метод отбора IMDb основывается исключительно на количестве посещений страниц фильмов на сайте и приложении, ежемесячная аудитория которых составляет 200 миллионов пользователей. И, что приятно, весь топ популярных фильмов состоит из фантастики!