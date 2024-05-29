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    «Луна и мир»: трейлер фантастической комедии от СТС

    29 мая 2024
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    29.05.2024
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    В сети появился тизер сериала «Луна и мир» от СТС. Это будет фантастическая комедия про недалёкое будущее. По сюжету, в 2040 году российская лунная станция пытается добывать гелий-3, но персонал станции — те ещё раздолбаи. Судя по шуткам про «англосаксов», не обошлось и без сатиры.

    В главной роли начальницы станции — Нонна Гришаева («О чём говорят мужчины», «Папины дочки»). Премьера сериала —3 июня 2024 года.

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