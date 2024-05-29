«Луна и мир»: трейлер фантастической комедии от СТС

В сети появился тизер сериала «Луна и мир» от СТС. Это будет фантастическая комедия про недалёкое будущее. По сюжету, в 2040 году российская лунная станция пытается добывать гелий-3, но персонал станции — те ещё раздолбаи. Судя по шуткам про «англосаксов», не обошлось и без сатиры.

В главной роли начальницы станции — Нонна Гришаева («О чём говорят мужчины», «Папины дочки»). Премьера сериала —3 июня 2024 года.