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    Новости

    Магазин в Сомерсете, посвященный Терри Пратчетту, объявил о закрытии

    4 июля 2021
    04.07.2021
    1386
    1 минута на чтение
    Черновик 844

    Магазин под названием Discworld Emporium (рус. «Лавка Плоского мира») в английском графстве Сомерсет открылся в 2000 году. Соучредители магазина Бернард и Изобель Пирсон тесно сотрудничали с Терри Пратчеттом с самого открытия, по их словам, «ещё до того, как культура гиков стала мейнстримной».

    Город Уинкэнтон (англ. Wincanton) в графстве Сомерсет, в котором и работала «Лавка Плоского мира», официально побратался с Анк-Морпорком в 2002 году, таким образом став первым городом в Великобритании с вымышленным городом-побратимом. «Лавка Плоского мира» и Консульство Анк-Морпорка предлагали страстным поклонникам обширную библиографию Терри Пратчетта, а также украшения, гравюры и подарки.

    На сайте магазина было опубликовано заявление, согласно которому магазин находится на длительном перерыве и останется закрытым для публики в ближайшем будущем. Владельцы отметили, что почтовая доставка магазина «расширяется в геометрической прогрессии», особенно после пандемии. Эта сторона бизнеса активна как никогда и потребовала перепрофилирования магазина в «фантастически безумную почтовую службу». Здание в городе Уинкэнтон останется на месте, но сам магазин будет работать и отправлять товары «за закрытыми дверями».

    В заявлении также отмечалось, что владельцы лавки г-н и г-жа Пирсон воспользовались возможностью закрыть магазин, чтобы наконец-то отдохнуть на пенсии. Они добавили, что при небольшой команде ресурсы должны быть выделены на управление веб-сайтом и работу с глобальной клиентской базой.

    В заявлении сказано:

    Хотя эта новость может быть очень грустной для многих, кто совершил или мечтал о «пратчеттовском паломничестве» в Уинкэнтон, после двух десятилетий работы «Лавка Плоского мира» закрывает свои двери — спустя тридцать лет с момента создания нами первых товаров по «Плоскому миру» и спустя пятьдесят лет после публикации книг.

    В заключение они поблагодарили посетителей и сторонников «за то, что за долгие годы наш маленький книжный магазинчик стал таким особенным местом».

    Магазин сейчас работает в сотрудничестве с Narrativia, производственной компанией, созданной сэром Пратчеттом для защиты наследия его художественной литературы. Согласно компании, писателю очень льстило, что существует магазин, посвященный его книгам, место, где его поклонники могут встречаться и прославлять Плоский мир, часто с самим автором.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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