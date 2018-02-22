Актёр Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в саге «Звёздные войны», получит звезду на голливудской Аллее славы. Спустя столько времени Хэмилла наконец-то удостоят этой чести, сообщает издание Variety.

Поклонники «Звёздных войн» окажутся на седьмом небе от счастья, когда их кумир Марк Хэмилл наконец-то будет удостоен звезды на Аллее славы! Мы очень гордимся, что увековечили имя этого экстраординарного актёра. Ана Мартинез, продюсер церемонии Аллеи славы

Кроме Люка Скайуокера из «Звёздных войн» Хэмилл сыграл ряд и других интересных ролей: например, профессора в шпионском боевике «Kingsman: Секретная служба» или Трикстера в супергеройском сериале «Флэш». А в 90-е актёр раскрыл талант озвучания. Его голосом говорил Джокер из мультсериала «Бэтмен» и видеоигр серии Batman: Arkham. Кроме того, он озвучивал персонажей для мультсериалов «Аватар: Легенда об Аанге», «Охотники на троллей», «Робоцып» и многих других.

Торжественная церемония состоится 8 марта. Звезда Марка Хэмилла станет 2630-й на Аллее славы.