С премьеры «Последних джедаев» прошла неделя, но баталии вокруг этого фильма вспыхивают с каждым разом всё сильнее. Поклонники рьяно спорят о событиях фильма, пытаясь доказать друг другу насколько он плох или хорош. Некоторые даже организовали сбор подписей, чтобы Disney вычеркнул картину из нового канона.

Осторожно, спойлеры! Внимание, спойлеры к «Последним джедаям»! Если вы не хотите их словить, то лучше почитайте наш материал о том, как «Звёздные войны» изменили культуру и стали великими.

Масла в огонь подливает актёр Марк Хэмилл, сыгравший в фильме постаревшего Люка Скайуокера. 20 декабря на канале Jar Jar Abrams появилось видео, в котором представлен отрывок из интервью с Марком. Актёр вновь рассказал о своей позиции по отношению к персонажу: «Это не мой Люк Скайуокер».

Перевод ниже:

Я говорил [режиссёру] Райану [Джонсону], что джедаи не сдаются. Я имел в виду, что даже если у Люка будут проблемы, то он, возможно, потратил бы год, чтобы собраться с силами. Но даже если бы он совершил ошибку, он попытался её исправить. Так что у нас были фундаментальные расхождения во взглядах. Но это больше не моя история, она чья-то ещё. Райану нужно было, чтобы я определённым образом эффектно показал её завершение. В этом суть моей проблемы. Люк никогда бы так не сказал. Мне жаль. <…> Так что в этой версии… Видите, я говорю о «Звёздных войнах» Джорджа Лукаса, а это уже следующее поколение «Звёздных войн». Мне приходилось думать о Люке как о почти другом персонаже. Может быть, это какой-нибудь «Джейк Скайуокер». Это не мой Люк Скайуокер. Но я должен был сделать то, чего от меня хотел Райан, потому что это служило раскрытию истории. Послушайте, я всё ещё не могу принять это полностью, но это всего лишь фильм. Надеюсь, людям он понравится. Я надеюсь, что они не расстроятся. Я пришёл [в фильм], потому что верил, что Райан — подходящий человек, который нужен им для этой работы. Марк Хэмилл

Интервью лишь подробнее раскрывает позицию актёра по отношению к сюжетной линии Люка в «Последних джедаях». Ещё в апреле в передаче Nightline на канале ABC Марк рассказал, что «совершенно не согласен» с Райном Джонсоном. Позже в нашем интервью мы попросили актёра раскрыть его фразу:

Некоторое время назад на весь интернет прогремели ваши слова о том, что вы были кардинально не согласны с тем, как Люк показан в новом фильме. Очевидно, вы пока не можете вдаваться в подробности об этом. А рассказать о том, каким вам виделся постаревший Люк, вы могли бы? Я думал, что он останется прежним Люком, только старше и опытнее. Но, как оказалось, он многое пережил и сильно изменился. Когда я сказал, что не согласен с образом Люка, созданным Райаном Джонсоном, то, пожалуй, слишком резко выразился. Правильнее было бы сказать, что меня сильно удивили решения Райана. Но я считаю, что тут нет ничего плохого. Сюрпризы — это здорово. Особенно в таком фильме, как «Последние джедаи», который нацелен на то, чтобы привнести в сагу свежесть и избежать повторения того, что уже было в предыдущих частях. Задача сыграть не такого Люка, как я ожидал, стала для меня своего рода вызовом. Но я проникся настолько глубоким доверием к Райану, что принял его видение персонажа.

Кроме того, это не первый раз, когда Марк Хэмилл выказывает некоторое недоверие режиссёру «Звёздных войн». Знаете, чьими решениями ещё актёр не был доволен? Ирвина Кершнера, режиссёра «Империи наносит ответный удар»! Недавно в интервью порталу Uproxx Марк рассказал, что тогда на съёмочной площадке у него тоже возникли разногласия с режиссёром:

Послушайте, вот Джордж [Лукас]. Он более техничен, он не собирался говорить о мотивации, предыстории и других подобных вещах. Кершнер был более актёрским режиссёром, и мы оба были очень упрямыми и самоуверенными. Мне кажется, он имел ввиду, что мы оба любили поломать головы над интерпретацией или чем-то ещё подобным (речь идёт о последнем интервью Кершнера порталу Vanity Fair, где режиссёр несколько прохладно отзывался о Хэмилле — прим. МирФ.). И я ему сказал: «Так, ладно. Я сделаю так, как ты скажешь, но мне это совершенно не нравится. Я думал, что ты ошибаешься». Но мне он нравился, и я думаю, что он оценил тот факт, что мы оба постоянно упрямились и сталкивались лбами, потому что это и есть отношения между режиссёром и актёром. Марк Хэмилл

Трудно сказать, насколько прав или неправ Марк Хэмилл в отношении Люка Скайуокера, это сможет рассудить только время. Спустя много лет «Империя наносит ответный удар» многими считается одним из лучших фильмов саги. Кто знает, какая судьба ждёт «Последних джедаев».