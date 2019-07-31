Marvel Studios выпустила очередной закадровый ролик, посвящённый съёмкам третьих и четвёртых «Мстителей». В нём глава студии Кевин Файги рассказал об отснятых фейковых сценах — всё для того, чтобы сохранить настоящий сюжет в секрете. Часть этих эпизодов дорисовали в виде анимации.

Сцены не меняли сюжет кардинально, но вполне могли запутать людей. Например, в самом начале «Войны бесконечности» Локи действительно удаётся сбежать от Таноса. А в одной из сцен «Финала» Тор не отрубает голову безумному титану, а просто того вырубает.

Днём ранее в сети появился пятиминутный ролик, в котором собрали все вырезанные сцены — включая ещё один эпизод прощания с Тони Старком, сразу после его смерти. Эту сцену в итоге удалили, поскольку за ней следует ещё одна очень схожая сцена похорон.

Кроме того, в дополнительном IMAX-прокате «Финала» создатели добавили ещё пару сцен — в том числе и с Халком, который говорил с Капитаном Америка по телефону. Этот эпизод расстроил фанатов.