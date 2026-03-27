Классика

Mass Effect от мира тактических игр — детали Star Wars Zero Company

Дмитрий Кинский
27 марта 14:40
166
1 минута на чтение
Журналисты PC Gamer эксклюзивно поиграли 4,5 часа в Star Wars Zero Company и поделились деталями грядущей тактической игры от Respawn и Bit Reactor (выходцы из небезызвестной Firaxis Games).
Тезисно пересказываем самое интересное:
  • Игрожуры называют проект Mass Effect от мира тактических игр;
  • Zero Company сильно напоминает XCOM, особенно это касается точности стрельбы и системы укрытий;
  • Вне боев локации предстоит исследовать от третьего лица, которым выступает главный герой Хоукс;
  • На базе можно будет общаться с персонажами, которые, как говорят в PC Gamer, прописаны хорошо;
  • Все персонажи, кроме протагониста, могут умереть на всегда. Происходит это не сразу, а по мере накопления травм;
  • Изначально разработчики решили добавить перманентную смерть в игру только из-за проигранного спора между коллегами;
  • Действие разворачивается во времена Войн клонов. Игрокам предстоит выполнять миссии по всей далекой-далекой галактике;
  • Сценарий для тактической Star Wars написал нарративный директор Star Wars Jedi Аарон Контрерас;
  • Одни миссии предлагают необычные условия боя, а в других игрокам предстоит делать выбор с различными последствиями.
Релиз состоится в 2026 году на PS5, XSX/S и ПК.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

