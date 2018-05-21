В Сети наконец-то появился первый трейлер «Маугли» — адаптации рассказов «Книга джунглей» Редьярда Киплинга от Энди Серкиса. Этот мастер цифровых перевоплощений решил попробовать себя в новом амплуа, и в первом ролике мы можем посмотреть, что у него получилось.

Дубляж:

Багиру (да, в оригинале это мужской персонаж) озвучил Кристиан Бейл, Кейт Бланшетт подарила голос змее Каа (а тут наоборот), а Бенедикт Камбербетч зарычал как ужасающий Шерхан. Сам Серкис озвучил Балу.

«Погодите, но недавно я смотрел точно такой же фильм, как так?» — спросите вы и будете правы. Идея адаптировать историю Маугли пришла в голову сразу двум режиссёрам. В 2016-м году вышла «Книга джунглей» от Джона Фавро для компании Disney. По сути, это игровая версия их собственного одноимённого мультфильма. Нам картина пришлась по душе — Disney не посрамили Киплинга.

Но в то же время Серкис задумал снять свою версию. Из-за похожей тематики он решил сдвинуть свой релиз на 2018 год. Посмотреть, что у него получится, мы сможем уже 19 октября.

Вот как выглядит первый постер и несколько кадров:

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