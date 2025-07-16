Меч Дарта Вейдера выставили на аукцион. Его оценивают в $1-3 млн





Именно этот меч держали в руках Дэвид Проуз и дублер-фехтовальщик Боб Андерсон. Предпродажная стоимость оценивается в диапазоне от 1 до 3 миллионов долларов.







Считается, что этот меч — единственная реплика из оригинальной трилогии «Звездных войн», который когда-либо выставлялся на аукцион.







Меч сконструирован из рукоятки вспышки винтажной фотокамеры с элементами от калькулятора и бутафорскими проводами.

