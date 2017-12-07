В Сети появился англоязычный трейлер полнометражного мультфильма «Мэри и цветок ведьмы» (Mary and the Witch’s Flower). Если вам кажется, что он напоминает лучшие работы Хаяо Миядзаки, то вы частично правы — над «Мэри» работали бывшие сотрудники студии Ghibli.

Картина основана на книге «Маленькая ведьма» Мэри Стюарт. Сюжет разворачивается вокруг 10-летней девочки Мэри, которая находит в лесу волшебный цветок и отправляется в школу волшебства.

Режиссёром мультфильма выступил Хиромаса Ёнэбаяси, снявший последнюю полнометражку Ghibli «Воспоминания о Марни». А до того он был аниматором под началом Миядзаки и работал с ним над «Принцессой мононокэ», «Унесёнными призраками» и «Ходячим замком». В Ghibli раньше работал и глава студии «учеников» Ёсиаки Нисимура.

«Мэри и цветок ведьмы» выйдет и в российском прокате — 1 марта 2018 года.