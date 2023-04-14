Межпланетную станция JUICE успешно запустили в космос

14 апреля состоялся успешный запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane 5 с европейской межпланетной станцией JUICE для исследования ледяных спутников Юпитера.

Она прибудет к месту назначения в 2031 году.

Главная научная цель: изучение внутренней структуры и гравитационного поля, а также проверка на наличие подповерхностных водных океанов на Европе, Ганимеде и Каллисто.

Станция оснащена 10 научными приборами, среди которых камера, радар, инструменты для исследования внутренней структуры спутников и не только.

В апрельском номере «Мира фантастики», кстати, мы подробно рассказываем про миссию JUICE .