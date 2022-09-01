Мигель Сапочник покинет «Дом Дракона» после трёх лет работы над сериалом

Один из шоураннеров и режиссёр «Дома Дракона» Мигель Сапочник покинет свой пост спустя три года работы над проектом.

Как пишет THR с ссылкой на источники, решение Сапочника уйти связано с усталостью от франшизы. Для «Игры престолов» он снимал эпизоды «Суровый дом», «Битва бастардов», «Ветра зимы» и «Долгая ночь». Для «Дома Дракона» он снял три серии: первую («Наследники дракона»), шестую («Принцесса и королева») и седьмую («Дрифтмарк»).

Райан Кондал останется единственным шоураннером и продолжит заниматься сериалом вместе с Джорджем Мартином.

При этом Сапочник будет числиться исполнительным продюсером сериала. Вдобавок, он заключил сделку с HBO формата first-look для разработки новых сериалов и фильмов.

Работать над вторым сезоном «Дома Дракона» — а сериал уже продлили на второй сезон, — команда позвала Алана Тейлора («Терминатор: Генезис», «Тор 2: Тёмный мир»). Ранее он снимал сериалы «Сопрано», «Дэдвуд», «Безумцы», а ещё работал над той же «Игрой престолов» Тейлор поставил много ранних эпизодов, включая «Бейлора» (знаменитая казнь Неда Старка), «Пламя и кровь» (финал первого сезона), четыре серии второго сезона и «За стеной» — седьмую серию шестого сезона.

Второй сезон «Дома Дракона», по сообщениям СМИ, выйдет вряд ли раньше 2024 года.