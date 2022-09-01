    3
    Новости

    Мигель Сапочник покинет «Дом Дракона» после трёх лет работы над сериалом

    1 сентября 2022
    01.09.2022
    209
    1 минута на чтение
    Мигель Сапочник покинет «Дом Дракона» после трёх лет работы над сериалом

    Один из шоураннеров и режиссёр «Дома Дракона» Мигель Сапочник покинет свой пост спустя три года работы над проектом.

    Как пишет THR с ссылкой на источники, решение Сапочника уйти связано с усталостью от франшизы. Для «Игры престолов» он снимал эпизоды «Суровый дом», «Битва бастардов», «Ветра зимы» и «Долгая ночь». Для «Дома Дракона» он снял три серии: первую («Наследники дракона»), шестую («Принцесса и королева») и седьмую («Дрифтмарк»).

    Райан Кондал останется единственным шоураннером и продолжит заниматься сериалом вместе с Джорджем Мартином.

    При этом Сапочник будет числиться исполнительным продюсером сериала. Вдобавок, он заключил сделку с HBO формата first-look для разработки новых сериалов и фильмов.

    Работать над вторым сезоном «Дома Дракона» — а сериал уже продлили на второй сезон, — команда позвала Алана Тейлора («Терминатор: Генезис», «Тор 2: Тёмный мир»). Ранее он снимал сериалы «Сопрано», «Дэдвуд», «Безумцы», а ещё работал над той же «Игрой престолов» Тейлор поставил много ранних эпизодов, включая «Бейлора» (знаменитая казнь Неда Старка), «Пламя и кровь» (финал первого сезона), четыре серии второго сезона и «За стеной» — седьмую серию шестого сезона.

    Второй сезон «Дома Дракона», по сообщениям СМИ, выйдет вряд ли раньше 2024 года.

    Читайте также

    «Дом Дракона»: первые отзывы зрителей из «Мира фантастики»

    «Дом Дракона»: первые отзывы зрителей из «Мира фантастики»

     Кот-император |  22.08.2022

    Вам нравилась «Игра престолов»? Ну, вот вам ещё немножко.

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов

    «Дом Дракона»: только мемы про драконов, политику и Таргариенов

     Кот-император |  30.08.2022

    Сеть оживилась в лучших традициях поздних сезонов «Игры престолов».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    1
    0
    56173
    Что делают Гамлет и бог в новом романе Энн Леки «Башня Ворона»

    Совершенно точно не типовой фэнтези-роман.

    Рид Кинг «Ранее известная как Америка».
    0
    117871
    Рид Кинг «Ранее известная как Америка». Один в пути, не считая козла

    Отвязная фантазия на тему постапокалиптических США.

    «Дом Дракона»: только мемы про непростые взаимоотношения Таргариенов
    0
    157896
    «Дом Дракона»: только мемы про драконов, политику и Таргариенов

    Сеть оживилась в лучших традициях поздних сезонов «Игры престолов».

    Видео: Алексей Зуйков, BadComedian и Семён Пыхтеев играют в карточный «Ужас Аркхэма»
    0
    246624
    Видео: Алексей Зуйков, BadComedian и Семён Пыхтеев играют в карточный «Ужас Аркхэма»

    Таинственные исчезновения по всему Аркхэму не дают покоя команде сыщиков.

    Работа палача. Отрывок из романа «Коготь миротворца» Джина Вулфа
    0
    167908
    Работа палача. Отрывок из романа «Коготь миротворца» Джина Вулфа

    Северьян расстался с товарищами, с которыми путешествовал. Вскоре ему выпадает случай поработать по основной профессии — палача.

    «Преступления будущего» Кроненберга: да здравствует новая плоть! 1
    0
    163218
    «Преступления будущего» Кроненберга: да здравствует новая плоть!

    Мастер «телесных ужасов» на сей раз не просто пугает, а пытается неспешно и эстетично порассуждать о роли искусства.

    Spelljammer: возрождённый магический космос D&D 14
    0
    322314
    Spelljammer: магический космос D&D

    Каким был этот сеттинг раньше и каким его возвращали в новых редакциях.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки июня 2022
    0
    315909
    Андреас Эшбах «Управление». Компьютеры и интернет на службе у нацистов

    Тоталитарная фантазия без хэппи-энда.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить