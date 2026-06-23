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miHoYo выпустила ИИ-компаньона для рабочего стола. Знакомьтесь с Линь Ли

Дмитрий Кинский
23 июня 17:54
899
1 минута на чтение
miHoYo, наиболее известная по Genshin Impact и Honkai: Star Rail, завела страницу ИИ-компаньона для рабочего стола под названием BSide: Olivia Lin в Steam.
Героиней проекта стала студентка из Шанхая по имени Линь Ли, которая учится на пианистку и любит виниловые пластинки.
Главная фича — пользователи могут «скормить» ей MIDI-файлы, чтобы Линь сыграла их на фортепиано. Также с ней можно общаться: «девушка» будет поддерживать диалог с помощью генеративного ИИ.
Что интересно, miHoYo даже не анонсировала этот проект. Фанаты уже предположили, что компания экспериментирует с ИИ для будущих игр.
Линь Ли доступна в раннем доступе, но пока только для пользователей из Китая.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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