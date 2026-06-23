miHoYo выпустила ИИ-компаньона для рабочего стола. Знакомьтесь с Линь Ли

miHoYo, наиболее известная по Genshin Impact и Honkai: Star Rail, завела страницу ИИ-компаньона для рабочего стола под названием BSide: Olivia Lin в Steam.

Героиней проекта стала студентка из Шанхая по имени Линь Ли, которая учится на пианистку и любит виниловые пластинки.

Главная фича — пользователи могут «скормить» ей MIDI-файлы, чтобы Линь сыграла их на фортепиано. Также с ней можно общаться: «девушка» будет поддерживать диалог с помощью генеративного ИИ.

Что интересно, miHoYo даже не анонсировала этот проект. Фанаты уже предположили, что компания экспериментирует с ИИ для будущих игр.

Линь Ли доступна в раннем доступе, но пока только для пользователей из Китая.

Кликни, чтобы посмотреть видео Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.