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Милла Йовович сыграет в последней части саги о живых мертвецах Джорджа Ромеро
Андрей Квасков
2 ноября 14:35
440
1 минута на чтение
Милла Йовович («Пятый элемент», «Обитель зла») сыграет в фильме «Сумерки мертвецов» (Twilight of the Dead).

Это будет финальная лента, которая завершит цикл Джорджа А. Ромеро о зомби. Режиссер скончался в 2017 году, но он успел написать сценарий к картине. Постановщиком выступит Брэд Андерсон («Девятая сессия», «Машинист»).

Действия «Сумерек» развернутся на тропическом острове, который «раскроет темную сущность человечества с точки зрения последних выживших на Земле, оказавшихся между фракциями нежити».

Съемки фильма «Сумерки мертвецов» намечены на март 2025 года. Одну из главных ролей также исполнит Бэтти Гэбриел («Прочь»).

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Андрей Квасков
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