Милла Йовович сыграет в последней части саги о живых мертвецах Джорджа Ромеро

Милла Йовович («Пятый элемент», «Обитель зла») сыграет в фильме «Сумерки мертвецов» (Twilight of the Dead).





Это будет финальная лента, которая завершит цикл Джорджа А. Ромеро о зомби. Режиссер скончался в 2017 году, но он успел написать сценарий к картине. Постановщиком выступит Брэд Андерсон ( «Девятая сессия», «Машинист» ).







Действия «Сумерек» развернутся на тропическом острове, который «раскроет темную сущность человечества с точки зрения последних выживших на Земле, оказавшихся между фракциями нежити».





