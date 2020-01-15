Вторая краудфандинг-кампания в истории МирФ завершилась — и завершилась успешно. Спасибо всем, благодаря кому это стало возможным!

Немного цифр: кампания продолжалась два месяца и принесла нам 6 032 280 рублей — на 993 459 больше, чем в прошлом году, когда от успеха краудфандинга зависела судьба журнала. Мы взяли все сверхцели и собрали 1206% от заявленной суммы. Нас поддержало 1452 человека — на 120 больше, чем в прошлом году; они оформили 1156 годовых подписок.

Ещё сегодня утром мы даже не надеялись, что сборы перевалят за 6 миллионов. Но вы, друзья, — самые фантастические читатели, каких только можно пожелать. Огромное вам спасибо от всех наших авторов и редакторов!

В 2020 году вас ждут 12 обычных выпусков «Мира фантастики» и 3 спецвыпуска. Те, кто по каким-то причинам не подписался через Crowd Republic, смогут купить их в рознице или оформить подписку другими способами — об этом читайте здесь. А мы пока что пойдем… нет, не праздновать, а спать и работать — но в очень хорошем настроении.

Ещё раз спасибо вам. Вы потрясающие.