Много ретро и молний: первый трейлер «Чудо-женщины 1984»

WB поделились первый трейлером второй части «Чудо-Женщины», в котором принцесса Диана ловко орудует лассо и прыгает по молниям.
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Дубляж
В «1984» героиню ждут два новых спуерзлодея (Гепарда и Макс Лорд), а также возвращение Стива Тревора, который героически пожертвовал собой в конце первой части. Как ему удалось выжить — неизвестно, но теперь новый мир ему будет показывать Диана.
В российском прокате фильм стартует со 2 июня.
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Посмотрите, кто вернулся!
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