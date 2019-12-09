Много ретро и молний: первый трейлер «Чудо-женщины 1984»

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WB поделились первый трейлером второй части «Чудо-Женщины», в котором принцесса Диана ловко орудует лассо и прыгает по молниям.

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Дубляж

В «1984» героиню ждут два новых спуерзлодея (Гепарда и Макс Лорд), а также возвращение Стива Тревора, который героически пожертвовал собой в конце первой части. Как ему удалось выжить — неизвестно, но теперь новый мир ему будет показывать Диана.

В российском прокате фильм стартует со 2 июня.

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Посмотрите, кто вернулся!

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