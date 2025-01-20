«Моана 2» стала третьим миллиардником Disney в 2024 году

$1.009





На это у ленты ушло восемь недель. Это третий проект Disney, которому удалось взять заветный миллиард в 2024 году после «Головоломки 2» и «Дэдпула и Росомахи».





Если верить СМИ, бюджет «Моаны 2» составляет порядка 150 млн долларов — почти в семь раз меньше сборов .





Инсайдер Даниэл Рихтман ранее заявил, что Disney уже дала добро на создание триквела. В разработке также находится лайв-экшен версия «Моаны» с Дуэйном Джонсоном в главной роли. Премьера ожидается в июле 2026-го.