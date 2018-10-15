Легендарный радиопроект «Модель для сборки» проведёт два живых выступления в Санкт-Петербурге и Москве

В преддверии Хэллоуина на Ленинградской студии документальных фильмов бессменный голос программы Влад Копп прочитает три жуткие и интересные истории, каждая из которых достойна экранизации в виде артхаусного хоррора. Выступление состоится 27 октября, билеты можно купить на сайте.

В Москве «Модель для сборки» соберёт «жертв» научной фантастики. 1 декабря в Центральном доме художника голос Влада Коппа попробует вернуть слушателей в «золотой» век твёрдой научной фантастики, прочитав рассказ живого классика американской НФ о невероятных последствиях генетических экспериментов. Билеты также доступны на сайте.

За музыкальное сопровождение обоих выступлений отвечают DJ Михаил Габович и DJ Андрей Addison, видеоинсталляции проводит VJ Alex Bunis, литературный редактор программы — Сергей Чекмаев.

«Модель для сборки» — легендарная передача, запущенная на радио в 1995 году актёром Владиславом Коппом. Она выходила на разных радиостанциях («Станция 106,8FM», «Серебряный дождь» «МУЗ ТВ» «Energy FM 104,2» «Pioneer FM»), а также в виде подкаста. Концепция практически не менялась за эти годы: Влад Копп под электронную музыку читает фантастические рассказы лучших авторов.