Британская организация The Reading Society, которая занимается популяризацией чтения, провела любопытный опрос среди молодых британцев. Сообщество опросило 2000 человек и выяснило, что многие читатели привирают о том, сколько они читают.

Организация опрашивала молодых читателей в возрасте от 18 до 24 лет. Многие опрошенные (67%) признались, что хотели бы читать больше. Примерно половина (48%) из них заявили, что зачастую слишком заняты, чтобы читать. Больше трети (35%) сказали, что они затрудняются найти книгу, которая им бы приглянулась. Четверти опрошенных (26%) не хватает рекомендаций от своих знакомых.

Интересно, что многие читатели обращаются к книгам в поисках поддержки. Почти две трети респондентов (59%) ответили, что они читают книжки в период стресса, беспокойства или болезни. Почти половина британцев (48%) заявили, что именно книги помогают ориентироваться в успешных и неудачных отношениях.

Самое интересное, что организаторы припасли и несколько каверзных вопросов. 41% респондентов ответили, что готовы немного приврать о количестве прочитанных книг. В одном из пяти случаев (19%) мужчины врут, чтобы произвести впечатление на собеседовании. Кроме того, зачастую врут о прочитанных книгах на встречах с родственниками и в социальных сетях.

Две трети опрошенных (64%) заявили, что готовы немного приврать о том, что они читают и сколько. Более того, каждый четвёртый (25%) британец соврал, что он читал «Властелина колец» Толкина. На самом деле они лишь посмотрели фильмы.

А вы читали Толкина? Или только фильмы смотрели?