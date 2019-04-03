«Моя мама всегда говорила мне улыбаться»: первый тизер «Джокера» с Хоакином Фениксом

Новости, Яндекс
0 минут на чтение

В сети появился первый тизер фильма «Джокер» с Хоакином Феникосом в главной роли. Его режиссёром выступил Тодд Филлипс.

Новая картина не будет связана с кинематографической вселенной DC, в которую входит «Отряд самоубийц» с Джокером в роли Джареда Лето. Нам покажут предысторию героя, похожую на сюжет комикса «Убийственная шутка».

В этой версии Джокер был комиком, пошёл в бандиты, чтобы прокормить семью, и сошёл с ума, искупавшись в баке с кислотой. Только в комиксах Джокера в бак ронял Бэтмен, а тут действие происходит задолго до появления героя. Мишенью Джокера станет отец Бэтмена, Томас Уэйн, который, по фильму, был не таким уж филантропом.

В российском прокате «Джокер» стартует 3 октября.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики