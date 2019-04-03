«Моя мама всегда говорила мне улыбаться»: первый тизер «Джокера» с Хоакином Фениксом

В сети появился первый тизер фильма «Джокер» с Хоакином Феникосом в главной роли. Его режиссёром выступил Тодд Филлипс.

Новая картина не будет связана с кинематографической вселенной DC, в которую входит «Отряд самоубийц» с Джокером в роли Джареда Лето. Нам покажут предысторию героя, похожую на сюжет комикса «Убийственная шутка».

В этой версии Джокер был комиком, пошёл в бандиты, чтобы прокормить семью, и сошёл с ума, искупавшись в баке с кислотой. Только в комиксах Джокера в бак ронял Бэтмен, а тут действие происходит задолго до появления героя. Мишенью Джокера станет отец Бэтмена, Томас Уэйн, который, по фильму, был не таким уж филантропом.

В российском прокате «Джокер» стартует 3 октября.