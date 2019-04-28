«Мстители: Финал» могут установить рекорд по мировым сборам — картине прочат 1,2 миллиарда долларов за первую неделю проката. Это в два раза больше, чем у «Войны бесконечности», которая добиралась до отметки в миллиард 11 дней. При этом в США фильм собрал только 350 миллионов долларов.

За пять дней проката четвёртая часть «Мстителей» уже обогнала по сборам «Аквамена» и «Капитана Америка: Противостояние». Сейчас картина 18-ая в списке самых кассовых фильмов. С такими сборами «Финал» совсем скоро подберётся к Аватару, касса которого составляет 2,8 миллиарда.

В Китае у «Мстителей» тоже был удачный старт — фильм на 4 строчки по кассе за всю историю. В России картина стартует уже 29 апреля, а предпродажи билетов составляют 255 миллионов рублей.

Зрители, которые уже посмотрели «Финал», остались от новой части в восторге. По их словам, у студии Marvel получилось снять шедевр, настоящую кульминацию 22 фильмов.