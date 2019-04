22 апреля в Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера «Мстителей: Финал», после которой гости и журналисты опубликовали первые отзывы в сети. Это не развёрнутые рецензии, а просто впечатления на выходе из кинотеатра — без спойлеров.

#AvengersEndgame is a masterful epic — a true culmination of 22 films that not only concludes the story, but expands upon it. You’ll learn more about the other movies while this one unfolds. If Infinity War is the brawn, Endgame is the brains. And wow, what an ending! pic.twitter.com/94ttBUQKJ0 — Erik Davis (@ErikDavis) April 23, 2019

«Мстители: Финал» — это шедевр, настоящая кульминация 22 фильмов, которая не только завершает историю, но и дополняет её. Вы узнаете больше о других фильмах. Если «Война бесконечности» — это мускулы, то «Финал» — это мозг. Ах, да, что за концовка!

Well, that was AMAZING!!! So many emotional moments that makes it special and the future continues to shine bright for the #MCU! Go see it. MULTIPLE TIMES. #AvengersEndgame #DontSpoilTheEndgame pic.twitter.com/Yxo7hJP9Ny — Brian Tong (@briantong) April 23, 2019

Это было потрясающе! Так много эмоциональных моментов, которые делают этот фильм особенным. И столько заделов на будущее! Смотрите скорее, по нескольку раз!

#AvengersEndgame is an astonishing, amazing film. I’ve never seen anything like it. This movie is everything I wanted to be and SO much more. Amazing. — Brandon Davis (@BrandonDavisBD) April 23, 2019

«Финал» — это потрясающий, невероятный фильм. Я никогда не видел ничего подобного. Этот фильм дал мне всё, что я хотел, и даже больше. Безумно.

#AvengersEndgame is A LOT. Too much at times. But wow the payoff is huge. Left me proud to have invested over a decade in a franchise that delivers an inspiring exploration of what it means to be family & a hero. (Endgame also now has one of my favorite shots in the entire MCU.) — Perri Nemiroff (@PNemiroff) April 23, 2019

«Мстители: Финал» — его много. Порой даже слишком. Но всё это окупается. Оставляет чувство гордости за то, что я вложила более 10 лет во франшизу, которая с воодушевлением изучает темы о том, как быть частью семьи и героем. В фильме один из моих самых любимых кадров во всей Киновселенной.

MY GOD.

MY GOD.

MY GOD.

MY GOD.

MY GOD. I AM TRAUMATIZED.

I AM A MESS.

I CAN’T BREATHE.

MY THROAT HURTS.

I HAVE A HEADACHE.

FML. WHAT A MOVIE.#AvengersEndgame#DontSpoilTheEndgame — Captain Kathir (@MegaLucarioX) April 23, 2019

Боже. Боже. Боже. Меня просто в мясо, я не могу дышать, мысли скомканы, горло болит, голова тоже. Что за невероятный фильм!

This can't be understated: #AvengersEndgame is everything you want it to be and more. I am absolutely floored. A perfect reflection on the last 11 years that pays off everything in the best way possible. Without question my new favorite Marvel Cinematic Universe film. Stunned. pic.twitter.com/5LvFw9UEBQ — Eric Eisenberg (@eeisenberg) April 23, 2019

Фильм нельзя недооценивать. «Финал» — это всё, чего вы ждали, и даже больше. Я абсолютно поражён. Прекрасное отражение моих последних 11 лет, которые я провёл наилучшим из всех способов. Без сомнений, этой мой любимый фильм Киновселенной. Потрясён.

Imagine the best possible version of #AvengersEndgame and somehow the film still surpasses all expectations. I cried 5-6 times. It’s the most emotional, most epic, MCU film. A tribute to ten years of this universe and holy shit the great fan service in this movie. Soooo good. — Peter Sciretta (@slashfilm) April 23, 2019

Вообразите самую идеальную версию «Финала». Так вот, фильм каким-то образом стал ещё лучше, превзойдя ожидания. Я плакал пять или шесть раз. Самый эпичный, самый эмоциональный. Это кивок всем 10 годам существования вселенной и настоящий подарок всем фанатам.

Just got out of the world premiere of #AvengersEndgame. Have a lot of feels. pic.twitter.com/Ayv3eOfNpP — Steven Weintraub (@colliderfrosty) April 23, 2019

Только вышел с премьеры, куча эмоций.

#AvengerEndgame is an immensely satisfying payoff, not just to Infinity War but to all the films that came before. This is why the MCU. (And I say this as someone who was not especially enamored of Infinity War, FWIW.) ♥️💙💜 — Angie J. Han (@ajhan) April 23, 2019

«Финал» — невероятно приятная награда не только для тех, кто посмотрел «Войну бесконечности», но и для тех, кто видел прочие фильмы. Вот почему «Киновселенная Marvel». И это говорит вам та, кому не особо понравилась «Война бесконечности».

Wow, what a ride. #AvengersEndgame truly feels like the end of an era. And it was done perfectly. I cried so hard, several times, and I cannot wait to see it again. #Endgame #AvengersEndgamepremiere #avengers — Mama's Geeky — Tessa Smith (@MamasGeeky) April 23, 2019

Вау, вот это аттракцион. «Финал» реально ощущается как конец эпохи. Это был идеальный конец. Я рыдала несколько раз. Не могу дождаться момента, чтобы посмотреть его снова.

В российский прокат «Мстители: Финал» выйдут 29 апреля — впрочем, кинотеатры попросили Минкульт вернуть картину в премиум-форматах на 25 апреля.