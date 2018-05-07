Новая картина братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности» ожидаемо бьёт все рекорды по кассовым сборам. Главному супергеройскому блокбастеру Marvel понадобилось всего 11 дней, чтобы собрать миллиард долларов в прокате по всему миру — и это при том, что фильм ещё не вышел в Китае, где любовь зрителей к спасителям мира весьма сильна. Ранее рекорд принадлежал седьмому эпизоду «Звёздных войн», который достиг того же результата за 12 дней. На момент публикации новости в копилке «Мстителей» свыше 1,16 млрд долларов.

Картина уже попала в список 15 самых прибыльных фильмов всех времён. Пока что её обгоняют «Железный человек 3», «Чёрная пантера» и обе части «Мстителей». Посмотрим, на какой строчке рейтинга закрепится картина. Первые три места принадлежат «Аватару» (2,7 млрд), «Титанику» (2,1 млрд) и «Пробуждению Силы» (2 млрд).

Фильм бьёт рекорды и в России — по данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», третьи «Мстители» заработали свыше миллиарда рублей (около 15 млн долларов). Фильм посмотрели свыше 3,4 миллиона зрителей. Так картина обогнала прошлогодний хит «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» с 3,3 миллиона зрителей.