Не только «Громокошки»!

Стриминговый сервис Netflix и студия DreamWorks Animation Television анонсировали перезапуск фэнтезийного мультисериала 80-х «Ши-Ра: Принцесса Силы». Подробности о новом проекте сообщает Entertainment Weekly.

Должность исполнительного продюсера перезапуска занимает Ноэль Стивенсон, американская художница комиксов. Она начала рисовать ещё с колледжа, и в Сети Ноэль известна двумя работами. Во-первых, веб-комиксом в жанре фэнтези и научной фантастики «Нимона» (Nimona). В нём рассказывается про девочку-оборотня Нимону, которая прислуживает учёному-суперзлодею по имени Баллистер Блэкхарт. Второй комикс называется «Дровосечки» (Lumberjanes), и в нём Стивенсон выступила сценаристом. Комикс рассказывает про летний лагерь для гёрлскаутов, в котором постоянно случаются странные мистические происшествия. По духу он напоминает «Время приключений» и «Гравити Фолз». «Дровосечки» были изданы в России издательством Jellyfish Jam.

EW расспросили художницу про грядущий перезапуск мультсериала. Стивенсон рассказала, что, к сожалению, в силу возраста, не застала оригинал по телевизору, но очень хотела бы. Посмотреть мультсериал она смогла лишь позже.

Мне всегда хотелось найти героинь в фэнтези и фантастике, которые были бы больше, чем просто подружками [главных героев]. Мне нравятся героини в «Ши-Ра», ни в одном другом сериале таких нет.

Пока что из всех грядущих промо-материалов создатели перезапуска могут показать лишь первый постер. Выглядит он так:

Оригинальный мультсериал «Ши-Ра: Принцесса Силы» вышел в 1985 году, спустя два года после запуска в эфир «Хи-Мена и Повелителей Вселенной». «Женский» спин-офф рассказывал о стране Эфирии, в которой местные жители порабощены Ордой, местной империей Зла, под властью жестокого Хорда. Тёмным силам противостоит группа повстанцев во главе с Анжелой, королевой Яркой Луны. Анжеле и её дочери Глимор помогает их общая подруга Адора. И лишь немногим известно, что на самом деле Адора — и есть та самая непобедимая Ши-Ра.

Для Netflix и DreamWorks Animation это будет уже второй совместный проект для стримингового сервиса. Ранее они успешно перезапустили классический мультсериал «Вольтрон: Легендарный защитник» — в июне выходит уже пятый сезон.